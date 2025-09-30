QuotazioniSezioni
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants

20.2000 USD 0.6000 (2.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBLGW ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.2000 e ad un massimo di 21.6400.

Segui le dinamiche di Bone Biologics Corp - warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBLGW oggi?

Oggi le azioni Bone Biologics Corp - warrants sono prezzate a 20.2000. Viene scambiato all'interno di -2.88%, la chiusura di ieri è stata 20.8000 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBLGW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bone Biologics Corp - warrants pagano dividendi?

Bone Biologics Corp - warrants è attualmente valutato a 20.2000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 573.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBLGW.

Come acquistare azioni BBLGW?

Puoi acquistare azioni Bone Biologics Corp - warrants al prezzo attuale di 20.2000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.2000 o 20.2030, mentre 3 e -6.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBLGW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBLGW?

Investire in Bone Biologics Corp - warrants implica considerare l'intervallo annuale 3.0000 - 89.7700 e il prezzo attuale 20.2000. Molti confrontano 49.63% e -27.34% prima di effettuare ordini su 20.2000 o 20.2030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBLGW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bone Biologics Corp?

Il prezzo massimo di Bone Biologics Corp nell'ultimo anno è stato 89.7700. All'interno di 3.0000 - 89.7700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.8000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bone Biologics Corp - warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bone Biologics Corp?

Il prezzo più basso di Bone Biologics Corp (BBLGW) nel corso dell'anno è stato 3.0000. Confrontandolo con gli attuali 20.2000 e 3.0000 - 89.7700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBLGW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBLGW?

Bone Biologics Corp - warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.8000 e 573.33%.

Intervallo Giornaliero
20.2000 21.6400
Intervallo Annuale
3.0000 89.7700
Chiusura Precedente
20.8000
Apertura
21.6400
Bid
20.2000
Ask
20.2030
Minimo
20.2000
Massimo
21.6400
Volume
3
Variazione giornaliera
-2.88%
Variazione Mensile
49.63%
Variazione Semestrale
-27.34%
Variazione Annuale
573.33%
