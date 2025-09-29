КотировкиРазделы
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants

20.2000 USD 0.6000 (2.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBLGW за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.2000, а максимальная — 21.6400.

Следите за динамикой Bone Biologics Corp - warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBLGW сегодня?

Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) сегодня оценивается на уровне 20.2000. Инструмент торгуется в пределах -2.88%, вчерашнее закрытие составило 20.8000, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBLGW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bone Biologics Corp - warrants?

Bone Biologics Corp - warrants в настоящее время оценивается в 20.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 573.33% и USD. Отслеживайте движения BBLGW на графике в реальном времени.

Как купить акции BBLGW?

Вы можете купить акции Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) по текущей цене 20.2000. Ордера обычно размещаются около 20.2000 или 20.2030, тогда как 3 и -6.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBLGW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBLGW?

Инвестирование в Bone Biologics Corp - warrants предполагает учет годового диапазона 3.0000 - 89.7700 и текущей цены 20.2000. Многие сравнивают 49.63% и -27.34% перед размещением ордеров на 20.2000 или 20.2030. Изучайте ежедневные изменения цены BBLGW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bone Biologics Corp?

Самая высокая цена Bone Biologics Corp (BBLGW) за последний год составила 89.7700. Акции заметно колебались в пределах 3.0000 - 89.7700, сравнение с 20.8000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bone Biologics Corp - warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bone Biologics Corp?

Самая низкая цена Bone Biologics Corp (BBLGW) за год составила 3.0000. Сравнение с текущими 20.2000 и 3.0000 - 89.7700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBLGW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBLGW?

В прошлом Bone Biologics Corp - warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.8000 и 573.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.2000 21.6400
Годовой диапазон
3.0000 89.7700
Предыдущее закрытие
20.8000
Open
21.6400
Bid
20.2000
Ask
20.2030
Low
20.2000
High
21.6400
Объем
3
Дневное изменение
-2.88%
Месячное изменение
49.63%
6-месячное изменение
-27.34%
Годовое изменение
573.33%
