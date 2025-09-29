- Обзор рынка
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
Курс BBLGW за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.2000, а максимальная — 21.6400.
Следите за динамикой Bone Biologics Corp - warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBLGW сегодня?
Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) сегодня оценивается на уровне 20.2000. Инструмент торгуется в пределах -2.88%, вчерашнее закрытие составило 20.8000, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBLGW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bone Biologics Corp - warrants?
Bone Biologics Corp - warrants в настоящее время оценивается в 20.2000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 573.33% и USD. Отслеживайте движения BBLGW на графике в реальном времени.
Как купить акции BBLGW?
Вы можете купить акции Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) по текущей цене 20.2000. Ордера обычно размещаются около 20.2000 или 20.2030, тогда как 3 и -6.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBLGW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBLGW?
Инвестирование в Bone Biologics Corp - warrants предполагает учет годового диапазона 3.0000 - 89.7700 и текущей цены 20.2000. Многие сравнивают 49.63% и -27.34% перед размещением ордеров на 20.2000 или 20.2030. Изучайте ежедневные изменения цены BBLGW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bone Biologics Corp?
Самая высокая цена Bone Biologics Corp (BBLGW) за последний год составила 89.7700. Акции заметно колебались в пределах 3.0000 - 89.7700, сравнение с 20.8000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bone Biologics Corp - warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bone Biologics Corp?
Самая низкая цена Bone Biologics Corp (BBLGW) за год составила 3.0000. Сравнение с текущими 20.2000 и 3.0000 - 89.7700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBLGW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBLGW?
В прошлом Bone Biologics Corp - warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.8000 и 573.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.8000
- Open
- 21.6400
- Bid
- 20.2000
- Ask
- 20.2030
- Low
- 20.2000
- High
- 21.6400
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -2.88%
- Месячное изменение
- 49.63%
- 6-месячное изменение
- -27.34%
- Годовое изменение
- 573.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%