BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
Le taux de change de BBLGW a changé de -2.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.2000 et à un maximum de 21.6400.
Suivez la dynamique Bone Biologics Corp - warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBLGW aujourd'hui ?
L'action Bone Biologics Corp - warrants est cotée à 20.2000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.88%, a clôturé hier à 20.8000 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de BBLGW présente ces mises à jour.
L'action Bone Biologics Corp - warrants verse-t-elle des dividendes ?
Bone Biologics Corp - warrants est actuellement valorisé à 20.2000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 573.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBLGW.
Comment acheter des actions BBLGW ?
Vous pouvez acheter des actions Bone Biologics Corp - warrants au cours actuel de 20.2000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.2000 ou de 20.2030, le 3 et le -6.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBLGW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBLGW ?
Investir dans Bone Biologics Corp - warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.0000 - 89.7700 et le prix actuel 20.2000. Beaucoup comparent 49.63% et -27.34% avant de passer des ordres à 20.2000 ou 20.2030. Consultez le graphique du cours de BBLGW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bone Biologics Corp ?
Le cours le plus élevé de Bone Biologics Corp l'année dernière était 89.7700. Au cours de 3.0000 - 89.7700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.8000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bone Biologics Corp - warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bone Biologics Corp ?
Le cours le plus bas de Bone Biologics Corp (BBLGW) sur l'année a été 3.0000. Sa comparaison avec 20.2000 et 3.0000 - 89.7700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBLGW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBLGW a-t-elle été divisée ?
Bone Biologics Corp - warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.8000 et 573.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.8000
- Ouverture
- 21.6400
- Bid
- 20.2000
- Ask
- 20.2030
- Plus Bas
- 20.2000
- Plus Haut
- 21.6400
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -2.88%
- Changement Mensuel
- 49.63%
- Changement à 6 Mois
- -27.34%
- Changement Annuel
- 573.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4