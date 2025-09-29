クォートセクション
通貨 / BBLGW
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants

20.2000 USD 0.6000 (2.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBLGWの今日の為替レートは、-2.88%変化しました。日中、通貨は1あたり20.2000の安値と21.6400の高値で取引されました。

Bone Biologics Corp - warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBLGW株の現在の価格は？

Bone Biologics Corp - warrantsの株価は本日20.2000です。-2.88%内で取引され、前日の終値は20.8000、取引量は3に達しました。BBLGWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bone Biologics Corp - warrantsの株は配当を出しますか？

Bone Biologics Corp - warrantsの現在の価格は20.2000です。配当方針は会社によりますが、投資家は573.33%やUSDにも注目します。BBLGWの動きはライブチャートで確認できます。

BBLGW株を買う方法は？

Bone Biologics Corp - warrantsの株は現在20.2000で購入可能です。注文は通常20.2000または20.2030付近で行われ、3や-6.65%が市場の動きを示します。BBLGWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBLGW株に投資する方法は？

Bone Biologics Corp - warrantsへの投資では、年間の値幅3.0000 - 89.7700と現在の20.2000を考慮します。注文は多くの場合20.2000や20.2030で行われる前に、49.63%や-27.34%と比較されます。BBLGWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bone Biologics Corpの株の最高値は？

Bone Biologics Corpの過去1年の最高値は89.7700でした。3.0000 - 89.7700内で株価は大きく変動し、20.8000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bone Biologics Corp - warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bone Biologics Corpの株の最低値は？

Bone Biologics Corp(BBLGW)の年間最安値は3.0000でした。現在の20.2000や3.0000 - 89.7700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBLGWの動きはライブチャートで確認できます。

BBLGWの株式分割はいつ行われましたか？

Bone Biologics Corp - warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.8000、573.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.2000 21.6400
1年のレンジ
3.0000 89.7700
以前の終値
20.8000
始値
21.6400
買値
20.2000
買値
20.2030
安値
20.2000
高値
21.6400
出来高
3
1日の変化
-2.88%
1ヶ月の変化
49.63%
6ヶ月の変化
-27.34%
1年の変化
573.33%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待