BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
BBLGWの今日の為替レートは、-2.88%変化しました。日中、通貨は1あたり20.2000の安値と21.6400の高値で取引されました。
Bone Biologics Corp - warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BBLGW株の現在の価格は？
Bone Biologics Corp - warrantsの株価は本日20.2000です。-2.88%内で取引され、前日の終値は20.8000、取引量は3に達しました。BBLGWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bone Biologics Corp - warrantsの株は配当を出しますか？
Bone Biologics Corp - warrantsの現在の価格は20.2000です。配当方針は会社によりますが、投資家は573.33%やUSDにも注目します。BBLGWの動きはライブチャートで確認できます。
BBLGW株を買う方法は？
Bone Biologics Corp - warrantsの株は現在20.2000で購入可能です。注文は通常20.2000または20.2030付近で行われ、3や-6.65%が市場の動きを示します。BBLGWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBLGW株に投資する方法は？
Bone Biologics Corp - warrantsへの投資では、年間の値幅3.0000 - 89.7700と現在の20.2000を考慮します。注文は多くの場合20.2000や20.2030で行われる前に、49.63%や-27.34%と比較されます。BBLGWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bone Biologics Corpの株の最高値は？
Bone Biologics Corpの過去1年の最高値は89.7700でした。3.0000 - 89.7700内で株価は大きく変動し、20.8000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bone Biologics Corp - warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bone Biologics Corpの株の最低値は？
Bone Biologics Corp(BBLGW)の年間最安値は3.0000でした。現在の20.2000や3.0000 - 89.7700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBLGWの動きはライブチャートで確認できます。
BBLGWの株式分割はいつ行われましたか？
Bone Biologics Corp - warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.8000、573.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.8000
- 始値
- 21.6400
- 買値
- 20.2000
- 買値
- 20.2030
- 安値
- 20.2000
- 高値
- 21.6400
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -2.88%
- 1ヶ月の変化
- 49.63%
- 6ヶ月の変化
- -27.34%
- 1年の変化
- 573.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
