BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
Der Wechselkurs von BBLGW hat sich für heute um -2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.2000 bis zu einem Hoch von 21.6400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bone Biologics Corp - warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBLGW heute?
Die Aktie von Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) notiert heute bei 20.2000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.88% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.8000 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BBLGW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBLGW Dividenden?
Bone Biologics Corp - warrants wird derzeit mit 20.2000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 573.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBLGW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBLGW-Aktien?
Sie können Aktien von Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) zum aktuellen Kurs von 20.2000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.2000 oder 20.2030 platziert, während 3 und -6.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBLGW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBLGW-Aktien?
Bei einer Investition in Bone Biologics Corp - warrants müssen die jährliche Spanne 3.0000 - 89.7700 und der aktuelle Kurs 20.2000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 49.63% und -27.34%, bevor sie Orders zu 20.2000 oder 20.2030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBLGW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bone Biologics Corp?
Der höchste Kurs von Bone Biologics Corp (BBLGW) im vergangenen Jahr lag bei 89.7700. Innerhalb von 3.0000 - 89.7700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.8000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bone Biologics Corp - warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bone Biologics Corp?
Der niedrigste Kurs von Bone Biologics Corp (BBLGW) im Laufe des Jahres betrug 3.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.2000 und der Spanne 3.0000 - 89.7700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBLGW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBLGW statt?
Bone Biologics Corp - warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.8000 und 573.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.8000
- Eröffnung
- 21.6400
- Bid
- 20.2000
- Ask
- 20.2030
- Tief
- 20.2000
- Hoch
- 21.6400
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -2.88%
- Monatsänderung
- 49.63%
- 6-Monatsänderung
- -27.34%
- Jahresänderung
- 573.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4