BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
今日BBLGW汇率已更改-2.88%。当日，交易品种以低点20.2000和高点21.6400进行交易。
关注Bone Biologics Corp - warrants动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BBLGW股票今天的价格是多少？
Bone Biologics Corp - warrants股票今天的定价为20.2000。它在-2.88%范围内交易，昨天的收盘价为20.8000，交易量达到3。BBLGW的实时价格图表显示了这些更新。
Bone Biologics Corp - warrants股票是否支付股息？
Bone Biologics Corp - warrants目前的价值为20.2000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注573.33%和USD。实时查看图表以跟踪BBLGW走势。
如何购买BBLGW股票？
您可以以20.2000的当前价格购买Bone Biologics Corp - warrants股票。订单通常设置在20.2000或20.2030附近，而3和-6.65%显示市场活动。立即关注BBLGW的实时图表更新。
如何投资BBLGW股票？
投资Bone Biologics Corp - warrants需要考虑年度范围3.0000 - 89.7700和当前价格20.2000。许多人在以20.2000或20.2030下订单之前，会比较49.63%和。实时查看BBLGW价格图表，了解每日变化。
Bone Biologics Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bone Biologics Corp的最高价格是89.7700。在3.0000 - 89.7700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bone Biologics Corp - warrants的绩效。
Bone Biologics Corp股票的最低价格是多少？
Bone Biologics Corp（BBLGW）的最低价格为3.0000。将其与当前的20.2000和3.0000 - 89.7700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBLGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBLGW股票是什么时候拆分的？
Bone Biologics Corp - warrants历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.8000和573.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.8000
- 开盘价
- 21.6400
- 卖价
- 20.2000
- 买价
- 20.2030
- 最低价
- 20.2000
- 最高价
- 21.6400
- 交易量
- 3
- 日变化
- -2.88%
- 月变化
- 49.63%
- 6个月变化
- -27.34%
- 年变化
- 573.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值