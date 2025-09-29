- Panorámica
BBLGW: Bone Biologics Corp - warrants
El tipo de cambio de BBLGW de hoy ha cambiado un -2.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.2000, mientras que el máximo ha alcanzado 21.6400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bone Biologics Corp - warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBLGW hoy?
Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) se evalúa hoy en 20.2000. El instrumento se negocia dentro de -2.88%; el cierre de ayer ha sido 20.8000 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBLGW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bone Biologics Corp - warrants?
Bone Biologics Corp - warrants se evalúa actualmente en 20.2000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 573.33% y USD. Monitoree los movimientos de BBLGW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBLGW?
Puede comprar acciones de Bone Biologics Corp - warrants (BBLGW) al precio actual de 20.2000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.2000 o 20.2030, mientras que 3 y -6.65% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBLGW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBLGW?
Invertir en Bone Biologics Corp - warrants implica tener en cuenta el rango anual 3.0000 - 89.7700 y el precio actual 20.2000. Muchos comparan 49.63% y -27.34% antes de colocar órdenes en 20.2000 o 20.2030. Estudie los cambios diarios de precios de BBLGW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bone Biologics Corp?
El precio más alto de Bone Biologics Corp (BBLGW) en el último año ha sido 89.7700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.0000 - 89.7700, una comparación con 20.8000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bone Biologics Corp - warrants en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bone Biologics Corp?
El precio más bajo de Bone Biologics Corp (BBLGW) para el año ha sido 3.0000. La comparación con los actuales 20.2000 y 3.0000 - 89.7700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBLGW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBLGW?
En el pasado, Bone Biologics Corp - warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.8000 y 573.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.8000
- Open
- 21.6400
- Bid
- 20.2000
- Ask
- 20.2030
- Low
- 20.2000
- High
- 21.6400
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -2.88%
- Cambio mensual
- 49.63%
- Cambio a 6 meses
- -27.34%
- Cambio anual
- 573.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.