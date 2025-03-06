Moedas / BBAR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.40 USD 0.52 (5.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBAR para hoje mudou para -5.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.36 e o mais alto foi 8.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco BBVA Argentina S.A. ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAR Notícias
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Banco BBVA Argentina Stock: Banking In The Eye Of The Storm (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BBVA Argentina misses Q2 2025 EPS forecasts
- BBVA Argentina Q2 2025 slides reveal profit decline despite loan growth
- Earnings call transcript: BBVA Argentina sees robust Q1 growth amid economic stabilization
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Banco BBVA Argentina: Forced To Face The Real Economy In Milei's Era (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina Capitalizes On Macroeconomic Stabilization
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BBVA Argentina Q1 2025 slides: Net income rises 16% amid digital acceleration
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Banco BBVA Argentina S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BBAR)
Faixa diária
8.36 8.81
Faixa anual
8.36 25.01
- Fechamento anterior
- 8.92
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Low
- 8.36
- High
- 8.81
- Volume
- 747
- Mudança diária
- -5.83%
- Mudança mensal
- -29.65%
- Mudança de 6 meses
- -53.77%
- Mudança anual
- -18.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh