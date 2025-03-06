Währungen / BBAR
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.30 USD 0.62 (6.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBAR hat sich für heute um -6.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.15 bis zu einem Hoch von 8.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco BBVA Argentina S.A. ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBAR News
Tagesspanne
8.15 8.81
Jahresspanne
8.15 25.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.92
- Eröffnung
- 8.80
- Bid
- 8.30
- Ask
- 8.60
- Tief
- 8.15
- Hoch
- 8.81
- Volumen
- 2.869 K
- Tagesänderung
- -6.95%
- Monatsänderung
- -30.49%
- 6-Monatsänderung
- -54.32%
- Jahresänderung
- -19.88%
