Devises / BBAR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.16 USD 0.14 (1.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBAR a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.98 et à un maximum de 8.35.
Suivez la dynamique Banco BBVA Argentina S.A. ADS. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAR Nouvelles
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Banco BBVA Argentina Stock: Banking In The Eye Of The Storm (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BBVA Argentina misses Q2 2025 EPS forecasts
- BBVA Argentina Q2 2025 slides reveal profit decline despite loan growth
- Earnings call transcript: BBVA Argentina sees robust Q1 growth amid economic stabilization
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Banco BBVA Argentina: Forced To Face The Real Economy In Milei's Era (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina Capitalizes On Macroeconomic Stabilization
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BBVA Argentina Q1 2025 slides: Net income rises 16% amid digital acceleration
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Banco BBVA Argentina S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BBAR)
Range quotidien
7.98 8.35
Range Annuel
7.98 25.01
- Clôture Précédente
- 8.30
- Ouverture
- 8.24
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Plus Bas
- 7.98
- Plus Haut
- 8.35
- Volume
- 2.131 K
- Changement quotidien
- -1.69%
- Changement Mensuel
- -31.66%
- Changement à 6 Mois
- -55.09%
- Changement Annuel
- -21.24%
20 septembre, samedi