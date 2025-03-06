Divisas / BBAR
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.92 USD 0.02 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBAR de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.86, mientras que el máximo ha alcanzado 9.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Banco BBVA Argentina S.A. ADS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BBAR News
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Banco BBVA Argentina Stock: Banking In The Eye Of The Storm (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BBVA Argentina misses Q2 2025 EPS forecasts
- BBVA Argentina Q2 2025 slides reveal profit decline despite loan growth
- Earnings call transcript: BBVA Argentina sees robust Q1 growth amid economic stabilization
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Banco BBVA Argentina: Forced To Face The Real Economy In Milei's Era (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina Capitalizes On Macroeconomic Stabilization
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BBVA Argentina Q1 2025 slides: Net income rises 16% amid digital acceleration
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Banco BBVA Argentina S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BBAR)
Rango diario
8.86 9.23
Rango anual
8.68 25.01
- Cierres anteriores
- 8.94
- Open
- 9.09
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.86
- High
- 9.23
- Volumen
- 1.113 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- -25.29%
- Cambio a 6 meses
- -50.91%
- Cambio anual
- -13.90%
