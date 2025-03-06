Valute / BBAR
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.16 USD 0.14 (1.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBAR ha avuto una variazione del -1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.98 e ad un massimo di 8.35.
Segui le dinamiche di Banco BBVA Argentina S.A. ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBAR News
Intervallo Giornaliero
7.98 8.35
Intervallo Annuale
7.98 25.01
- Chiusura Precedente
- 8.30
- Apertura
- 8.24
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Minimo
- 7.98
- Massimo
- 8.35
- Volume
- 2.131 K
- Variazione giornaliera
- -1.69%
- Variazione Mensile
- -31.66%
- Variazione Semestrale
- -55.09%
- Variazione Annuale
- -21.24%
