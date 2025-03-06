Валюты / BBAR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS
8.94 USD 0.21 (2.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBAR за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.82, а максимальная — 9.24.
Следите за динамикой Banco BBVA Argentina S.A. ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBAR
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Banco BBVA Argentina Stock: Banking In The Eye Of The Storm (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: BBVA Argentina misses Q2 2025 EPS forecasts
- BBVA Argentina Q2 2025 slides reveal profit decline despite loan growth
- Earnings call transcript: BBVA Argentina sees robust Q1 growth amid economic stabilization
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Banco BBVA Argentina: Forced To Face The Real Economy In Milei's Era (NYSE:BBAR)
- Banco BBVA Argentina Capitalizes On Macroeconomic Stabilization
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- BBVA Argentina Q1 2025 slides: Net income rises 16% amid digital acceleration
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Banco BBVA Argentina S.A. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BBAR)
Дневной диапазон
8.82 9.24
Годовой диапазон
8.68 25.01
- Предыдущее закрытие
- 8.73
- Open
- 8.94
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Low
- 8.82
- High
- 9.24
- Объем
- 1.198 K
- Дневное изменение
- 2.41%
- Месячное изменение
- -25.13%
- 6-месячное изменение
- -50.80%
- Годовое изменение
- -13.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.