КотировкиРазделы
Валюты / BBAR
Назад в Рынок акций США

BBAR: Banco BBVA Argentina S.A. ADS

8.94 USD 0.21 (2.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBAR за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.82, а максимальная — 9.24.

Следите за динамикой Banco BBVA Argentina S.A. ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BBAR

Дневной диапазон
8.82 9.24
Годовой диапазон
8.68 25.01
Предыдущее закрытие
8.73
Open
8.94
Bid
8.94
Ask
9.24
Low
8.82
High
9.24
Объем
1.198 K
Дневное изменение
2.41%
Месячное изменение
-25.13%
6-месячное изменение
-50.80%
Годовое изменение
-13.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.