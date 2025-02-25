CotaçõesSeções
BBAG
BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

46.62 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBAG para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.62 e o mais alto foi 46.75.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BBAG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBAG hoje?

Hoje JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) está avaliado em 46.62. O instrumento é negociado dentro de -0.02%, o fechamento de ontem foi 46.63, e o volume de negociação atingiu 252. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBAG em tempo real.

As ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF está avaliado em 46.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.48% e USD. Monitore os movimentos de BBAG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBAG?

Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) pelo preço atual 46.62. Ordens geralmente são executadas perto de 46.62 ou 46.92, enquanto 252 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBAG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBAG?

Investir em JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 44.31 - 47.44 e o preço atual 46.62. Muitos comparam 1.48% e 1.17% antes de enviar ordens em 46.62 ou 46.92. Estude as mudanças diárias de preço de BBAG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?

O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) no último ano foi 47.44. As ações oscilaram bastante dentro de 44.31 - 47.44, e a comparação com 46.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?

O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) no ano foi 44.31. A comparação com o preço atual 46.62 e 44.31 - 47.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBAG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBAG?

No passado JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.63 e -1.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
46.62 46.75
Faixa anual
44.31 47.44
Fechamento anterior
46.63
Open
46.70
Bid
46.62
Ask
46.92
Low
46.62
High
46.75
Volume
252
Mudança diária
-0.02%
Mudança mensal
1.48%
Mudança de 6 meses
1.17%
Mudança anual
-1.48%
