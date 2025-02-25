- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Der Wechselkurs von BBAG hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.62 bis zu einem Hoch von 46.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAG News
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Broadening Out Our Pro-Risk View
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBAG heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) notiert heute bei 46.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.63 und das Handelsvolumen erreichte 252. Das Live-Chart von BBAG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBAG Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF wird derzeit mit 46.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBAG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBAG-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) zum aktuellen Kurs von 46.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.62 oder 46.92 platziert, während 252 und -0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBAG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBAG-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 44.31 - 47.44 und der aktuelle Kurs 46.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.48% und 1.17%, bevor sie Orders zu 46.62 oder 46.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBAG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) im vergangenen Jahr lag bei 47.44. Innerhalb von 44.31 - 47.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) im Laufe des Jahres betrug 44.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.62 und der Spanne 44.31 - 47.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBAG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBAG statt?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.63 und -1.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.63
- Eröffnung
- 46.70
- Bid
- 46.62
- Ask
- 46.92
- Tief
- 46.62
- Hoch
- 46.75
- Volumen
- 252
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.48%
- 6-Monatsänderung
- 1.17%
- Jahresänderung
- -1.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8