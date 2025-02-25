- Panorámica
BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
El tipo de cambio de BBAG de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.64, mientras que el máximo ha alcanzado 46.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BBAG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBAG hoy?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) se evalúa hoy en 46.69. El instrumento se negocia dentro de 0.13%; el cierre de ayer ha sido 46.63 y el volumen comercial ha alcanzado 196. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBAG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF se evalúa actualmente en 46.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.33% y USD. Monitoree los movimientos de BBAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBAG?
Puede comprar acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) al precio actual de 46.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.69 o 46.99, mientras que 196 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBAG?
Invertir en JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.31 - 47.44 y el precio actual 46.69. Muchos comparan 1.63% y 1.32% antes de colocar órdenes en 46.69 o 46.99. Estudie los cambios diarios de precios de BBAG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) en el último año ha sido 47.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.31 - 47.44, una comparación con 46.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) para el año ha sido 44.31. La comparación con los actuales 46.69 y 44.31 - 47.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBAG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBAG?
En el pasado, JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.63 y -1.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.63
- Open
- 46.70
- Bid
- 46.69
- Ask
- 46.99
- Low
- 46.64
- High
- 46.75
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- 1.63%
- Cambio a 6 meses
- 1.32%
- Cambio anual
- -1.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8