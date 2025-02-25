- Panoramica
BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Il tasso di cambio BBAG ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.69 e ad un massimo di 46.75.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBAG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBAG oggi?
Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF sono prezzate a 46.72. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 46.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 161. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBAG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF pagano dividendi?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF è attualmente valutato a 46.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBAG.
Come acquistare azioni BBAG?
Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF al prezzo attuale di 46.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.72 o 47.02, mentre 161 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBAG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBAG?
Investire in JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.31 - 47.44 e il prezzo attuale 46.72. Molti confrontano 1.70% e 1.39% prima di effettuare ordini su 46.72 o 47.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBAG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF nell'ultimo anno è stato 47.44. All'interno di 44.31 - 47.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) nel corso dell'anno è stato 44.31. Confrontandolo con gli attuali 46.72 e 44.31 - 47.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBAG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBAG?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.63 e -1.27%.
- Chiusura Precedente
- 46.63
- Apertura
- 46.70
- Bid
- 46.72
- Ask
- 47.02
- Minimo
- 46.69
- Massimo
- 46.75
- Volume
- 161
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- 1.39%
- Variazione Annuale
- -1.27%
