BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
Le taux de change de BBAG a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.55 et à un maximum de 46.67.
Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BBAG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBAG aujourd'hui ?
L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF est cotée à 46.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 46.52 et son volume d'échange a atteint 98. Le graphique en temps réel du cours de BBAG présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF est actuellement valorisé à 46.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBAG.
Comment acheter des actions BBAG ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF au cours actuel de 46.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.63 ou de 46.93, le 98 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBAG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBAG ?
Investir dans JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.31 - 47.44 et le prix actuel 46.63. Beaucoup comparent 1.50% et 1.19% avant de passer des ordres à 46.63 ou 46.93. Consultez le graphique du cours de BBAG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF l'année dernière était 47.44. Au cours de 44.31 - 47.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) sur l'année a été 44.31. Sa comparaison avec 46.63 et 44.31 - 47.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBAG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBAG a-t-elle été divisée ?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.52 et -1.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.52
- Ouverture
- 46.55
- Bid
- 46.63
- Ask
- 46.93
- Plus Bas
- 46.55
- Plus Haut
- 46.67
- Volume
- 98
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- 1.19%
- Changement Annuel
- -1.46%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8