BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
BBAGの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり46.64の安値と46.75の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BBAG株の現在の価格は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株価は本日46.69です。0.13%内で取引され、前日の終値は46.63、取引量は196に達しました。BBAGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は46.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.33%やUSDにも注目します。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。
BBAG株を買う方法は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株は現在46.69で購入可能です。注文は通常46.69または46.99付近で行われ、196や-0.02%が市場の動きを示します。BBAGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBAG株に投資する方法は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFへの投資では、年間の値幅44.31 - 47.44と現在の46.69を考慮します。注文は多くの場合46.69や46.99で行われる前に、1.63%や1.32%と比較されます。BBAGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの過去1年の最高値は47.44でした。44.31 - 47.44内で株価は大きく変動し、46.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF(BBAG)の年間最安値は44.31でした。現在の46.69や44.31 - 47.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。
BBAGの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.63、-1.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.63
- 始値
- 46.70
- 買値
- 46.69
- 買値
- 46.99
- 安値
- 46.64
- 高値
- 46.75
- 出来高
- 196
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 1.63%
- 6ヶ月の変化
- 1.32%
- 1年の変化
- -1.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8