JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は46.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.33%やUSDにも注目します。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF(BBAG)の年間最安値は44.31でした。現在の46.69や44.31 - 47.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。