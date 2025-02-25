クォートセクション
通貨 / BBAG
BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

46.69 USD 0.06 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBAGの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり46.64の安値と46.75の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBAG株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株価は本日46.69です。0.13%内で取引され、前日の終値は46.63、取引量は196に達しました。BBAGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの現在の価格は46.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.33%やUSDにも注目します。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。

BBAG株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株は現在46.69で購入可能です。注文は通常46.69または46.99付近で行われ、196や-0.02%が市場の動きを示します。BBAGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBAG株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFへの投資では、年間の値幅44.31 - 47.44と現在の46.69を考慮します。注文は多くの場合46.69や46.99で行われる前に、1.63%や1.32%と比較されます。BBAGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの過去1年の最高値は47.44でした。44.31 - 47.44内で株価は大きく変動し、46.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF(BBAG)の年間最安値は44.31でした。現在の46.69や44.31 - 47.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAGの動きはライブチャートで確認できます。

BBAGの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.63、-1.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.64 46.75
1年のレンジ
44.31 47.44
以前の終値
46.63
始値
46.70
買値
46.69
買値
46.99
安値
46.64
高値
46.75
出来高
196
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
1.63%
6ヶ月の変化
1.32%
1年の変化
-1.33%
