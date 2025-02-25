BBAG: JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
今日BBAG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点46.69和高点46.75进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAG新闻
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Broadening Out Our Pro-Risk View
常见问题解答
BBAG股票今天的价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为46.72。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为46.63，交易量达到161。BBAG的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为46.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.27%和USD。实时查看图表以跟踪BBAG走势。
如何购买BBAG股票？
您可以以46.72的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在46.72或47.02附近，而161和0.04%显示市场活动。立即关注BBAG的实时图表更新。
如何投资BBAG股票？
投资JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围44.31 - 47.44和当前价格46.72。许多人在以46.72或47.02下订单之前，会比较1.70%和。实时查看BBAG价格图表，了解每日变化。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是47.44。在44.31 - 47.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF（BBAG）的最低价格为44.31。将其与当前的46.72和44.31 - 47.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBAG股票是什么时候拆分的？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.63和-1.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.63
- 开盘价
- 46.70
- 卖价
- 46.72
- 买价
- 47.02
- 最低价
- 46.69
- 最高价
- 46.75
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.70%
- 6个月变化
- 1.39%
- 年变化
- -1.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8