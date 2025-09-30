- Visão do mercado
BA-PA: BOEING CO
A taxa do BA-PA para hoje mudou para -1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.65 e o mais alto foi 70.16.
Veja a dinâmica do par de moedas BOEING CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BA-PA hoje?
Hoje BOEING CO (BA-PA) está avaliado em 70.16. O instrumento é negociado dentro de -1.70%, o fechamento de ontem foi 71.37, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BA-PA em tempo real.
As ações de BOEING CO pagam dividendos?
Atualmente BOEING CO está avaliado em 70.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.25% e USD. Monitore os movimentos de BA-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BA-PA?
Você pode comprar ações de BOEING CO (BA-PA) pelo preço atual 70.16. Ordens geralmente são executadas perto de 70.16 ou 70.46, enquanto 22 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BA-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BA-PA?
Investir em BOEING CO envolve considerar a faixa anual 64.50 - 75.61 e o preço atual 70.16. Muitos comparam -4.75% e 3.25% antes de enviar ordens em 70.16 ou 70.46. Estude as mudanças diárias de preço de BA-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BOEING CO?
O maior preço de BOEING CO (BA-PA) no último ano foi 75.61. As ações oscilaram bastante dentro de 64.50 - 75.61, e a comparação com 71.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BOEING CO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BOEING CO?
O menor preço de BOEING CO (BA-PA) no ano foi 64.50. A comparação com o preço atual 70.16 e 64.50 - 75.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BA-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BA-PA?
No passado BOEING CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.37 e 3.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 71.37
- Open
- 70.07
- Bid
- 70.16
- Ask
- 70.46
- Low
- 69.65
- High
- 70.16
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -1.70%
- Mudança mensal
- -4.75%
- Mudança de 6 meses
- 3.25%
- Mudança anual
- 3.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4