BA-PA: BOEING CO

70.16 USD 1.21 (1.70%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BA-PA para hoje mudou para -1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.65 e o mais alto foi 70.16.

Veja a dinâmica do par de moedas BOEING CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BA-PA hoje?

Hoje BOEING CO (BA-PA) está avaliado em 70.16. O instrumento é negociado dentro de -1.70%, o fechamento de ontem foi 71.37, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BA-PA em tempo real.

As ações de BOEING CO pagam dividendos?

Atualmente BOEING CO está avaliado em 70.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.25% e USD. Monitore os movimentos de BA-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BA-PA?

Você pode comprar ações de BOEING CO (BA-PA) pelo preço atual 70.16. Ordens geralmente são executadas perto de 70.16 ou 70.46, enquanto 22 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BA-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BA-PA?

Investir em BOEING CO envolve considerar a faixa anual 64.50 - 75.61 e o preço atual 70.16. Muitos comparam -4.75% e 3.25% antes de enviar ordens em 70.16 ou 70.46. Estude as mudanças diárias de preço de BA-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BOEING CO?

O maior preço de BOEING CO (BA-PA) no último ano foi 75.61. As ações oscilaram bastante dentro de 64.50 - 75.61, e a comparação com 71.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BOEING CO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BOEING CO?

O menor preço de BOEING CO (BA-PA) no ano foi 64.50. A comparação com o preço atual 70.16 e 64.50 - 75.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BA-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BA-PA?

No passado BOEING CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.37 e 3.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
69.65 70.16
Faixa anual
64.50 75.61
Fechamento anterior
71.37
Open
70.07
Bid
70.16
Ask
70.46
Low
69.65
High
70.16
Volume
22
Mudança diária
-1.70%
Mudança mensal
-4.75%
Mudança de 6 meses
3.25%
Mudança anual
3.25%
