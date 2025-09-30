QuotazioniSezioni
BA-PA
BA-PA: BOEING CO

70.16 USD 1.21 (1.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BA-PA ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.65 e ad un massimo di 70.16.

Segui le dinamiche di BOEING CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BA-PA oggi?

Oggi le azioni BOEING CO sono prezzate a 70.16. Viene scambiato all'interno di -1.70%, la chiusura di ieri è stata 71.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BA-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BOEING CO pagano dividendi?

BOEING CO è attualmente valutato a 70.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BA-PA.

Come acquistare azioni BA-PA?

Puoi acquistare azioni BOEING CO al prezzo attuale di 70.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.16 o 70.46, mentre 22 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BA-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BA-PA?

Investire in BOEING CO implica considerare l'intervallo annuale 64.50 - 75.61 e il prezzo attuale 70.16. Molti confrontano -4.75% e 3.25% prima di effettuare ordini su 70.16 o 70.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BA-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BOEING CO?

Il prezzo massimo di BOEING CO nell'ultimo anno è stato 75.61. All'interno di 64.50 - 75.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BOEING CO utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BOEING CO?

Il prezzo più basso di BOEING CO (BA-PA) nel corso dell'anno è stato 64.50. Confrontandolo con gli attuali 70.16 e 64.50 - 75.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BA-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BA-PA?

BOEING CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.37 e 3.25%.

Intervallo Giornaliero
69.65 70.16
Intervallo Annuale
64.50 75.61
Chiusura Precedente
71.37
Apertura
70.07
Bid
70.16
Ask
70.46
Minimo
69.65
Massimo
70.16
Volume
22
Variazione giornaliera
-1.70%
Variazione Mensile
-4.75%
Variazione Semestrale
3.25%
Variazione Annuale
3.25%
