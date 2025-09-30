- Panoramica
BA-PA: BOEING CO
Il tasso di cambio BA-PA ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.65 e ad un massimo di 70.16.
Segui le dinamiche di BOEING CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BA-PA oggi?
Oggi le azioni BOEING CO sono prezzate a 70.16. Viene scambiato all'interno di -1.70%, la chiusura di ieri è stata 71.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BA-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BOEING CO pagano dividendi?
BOEING CO è attualmente valutato a 70.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BA-PA.
Come acquistare azioni BA-PA?
Puoi acquistare azioni BOEING CO al prezzo attuale di 70.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.16 o 70.46, mentre 22 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BA-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BA-PA?
Investire in BOEING CO implica considerare l'intervallo annuale 64.50 - 75.61 e il prezzo attuale 70.16. Molti confrontano -4.75% e 3.25% prima di effettuare ordini su 70.16 o 70.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BA-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BOEING CO?
Il prezzo massimo di BOEING CO nell'ultimo anno è stato 75.61. All'interno di 64.50 - 75.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BOEING CO utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BOEING CO?
Il prezzo più basso di BOEING CO (BA-PA) nel corso dell'anno è stato 64.50. Confrontandolo con gli attuali 70.16 e 64.50 - 75.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BA-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BA-PA?
BOEING CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.37 e 3.25%.
- Chiusura Precedente
- 71.37
- Apertura
- 70.07
- Bid
- 70.16
- Ask
- 70.46
- Minimo
- 69.65
- Massimo
- 70.16
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -1.70%
- Variazione Mensile
- -4.75%
- Variazione Semestrale
- 3.25%
- Variazione Annuale
- 3.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4