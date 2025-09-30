- Übersicht
BA-PA: BOEING CO
Der Wechselkurs von BA-PA hat sich für heute um -1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.65 bis zu einem Hoch von 70.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die BOEING CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BA-PA heute?
Die Aktie von BOEING CO (BA-PA) notiert heute bei 70.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.70% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 71.37 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von BA-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BA-PA Dividenden?
BOEING CO wird derzeit mit 70.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BA-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BA-PA-Aktien?
Sie können Aktien von BOEING CO (BA-PA) zum aktuellen Kurs von 70.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.16 oder 70.46 platziert, während 22 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BA-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BA-PA-Aktien?
Bei einer Investition in BOEING CO müssen die jährliche Spanne 64.50 - 75.61 und der aktuelle Kurs 70.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.75% und 3.25%, bevor sie Orders zu 70.16 oder 70.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BA-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BOEING CO?
Der höchste Kurs von BOEING CO (BA-PA) im vergangenen Jahr lag bei 75.61. Innerhalb von 64.50 - 75.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 71.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BOEING CO mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BOEING CO?
Der niedrigste Kurs von BOEING CO (BA-PA) im Laufe des Jahres betrug 64.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.16 und der Spanne 64.50 - 75.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BA-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BA-PA statt?
BOEING CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 71.37 und 3.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.37
- Eröffnung
- 70.07
- Bid
- 70.16
- Ask
- 70.46
- Tief
- 69.65
- Hoch
- 70.16
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -1.70%
- Monatsänderung
- -4.75%
- 6-Monatsänderung
- 3.25%
- Jahresänderung
- 3.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4