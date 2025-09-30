- Aperçu
BA-PA: BOEING CO
Le taux de change de BA-PA a changé de -1.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.65 et à un maximum de 70.16.
Suivez la dynamique BOEING CO. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BA-PA aujourd'hui ?
L'action BOEING CO est cotée à 70.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.70%, a clôturé hier à 71.37 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de BA-PA présente ces mises à jour.
L'action BOEING CO verse-t-elle des dividendes ?
BOEING CO est actuellement valorisé à 70.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BA-PA.
Comment acheter des actions BA-PA ?
Vous pouvez acheter des actions BOEING CO au cours actuel de 70.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.16 ou de 70.46, le 22 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BA-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BA-PA ?
Investir dans BOEING CO implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.50 - 75.61 et le prix actuel 70.16. Beaucoup comparent -4.75% et 3.25% avant de passer des ordres à 70.16 ou 70.46. Consultez le graphique du cours de BA-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BOEING CO ?
Le cours le plus élevé de BOEING CO l'année dernière était 75.61. Au cours de 64.50 - 75.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BOEING CO sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BOEING CO ?
Le cours le plus bas de BOEING CO (BA-PA) sur l'année a été 64.50. Sa comparaison avec 70.16 et 64.50 - 75.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BA-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BA-PA a-t-elle été divisée ?
BOEING CO a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.37 et 3.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.37
- Ouverture
- 70.07
- Bid
- 70.16
- Ask
- 70.46
- Plus Bas
- 69.65
- Plus Haut
- 70.16
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- -1.70%
- Changement Mensuel
- -4.75%
- Changement à 6 Mois
- 3.25%
- Changement Annuel
- 3.25%
