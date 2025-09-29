- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BA-PA: BOEING CO
BA-PAの今日の為替レートは、-1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり69.65の安値と70.16の高値で取引されました。
BOEING COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BA-PA株の現在の価格は？
BOEING COの株価は本日70.16です。-1.70%内で取引され、前日の終値は71.37、取引量は22に達しました。BA-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BOEING COの株は配当を出しますか？
BOEING COの現在の価格は70.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.25%やUSDにも注目します。BA-PAの動きはライブチャートで確認できます。
BA-PA株を買う方法は？
BOEING COの株は現在70.16で購入可能です。注文は通常70.16または70.46付近で行われ、22や0.13%が市場の動きを示します。BA-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
BA-PA株に投資する方法は？
BOEING COへの投資では、年間の値幅64.50 - 75.61と現在の70.16を考慮します。注文は多くの場合70.16や70.46で行われる前に、-4.75%や3.25%と比較されます。BA-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BOEING COの株の最高値は？
BOEING COの過去1年の最高値は75.61でした。64.50 - 75.61内で株価は大きく変動し、71.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BOEING COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BOEING COの株の最低値は？
BOEING CO(BA-PA)の年間最安値は64.50でした。現在の70.16や64.50 - 75.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BA-PAの動きはライブチャートで確認できます。
BA-PAの株式分割はいつ行われましたか？
BOEING COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.37、3.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 71.37
- 始値
- 70.07
- 買値
- 70.16
- 買値
- 70.46
- 安値
- 69.65
- 高値
- 70.16
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -1.70%
- 1ヶ月の変化
- -4.75%
- 6ヶ月の変化
- 3.25%
- 1年の変化
- 3.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前