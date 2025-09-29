- Обзор рынка
BA-PA: BOEING CO
Курс BA-PA за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.65, а максимальная — 70.15.
Следите за динамикой BOEING CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BA-PA сегодня?
BOEING CO (BA-PA) сегодня оценивается на уровне 69.86. Инструмент торгуется в пределах -2.12%, вчерашнее закрытие составило 71.37, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BA-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BOEING CO?
BOEING CO в настоящее время оценивается в 69.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения BA-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции BA-PA?
Вы можете купить акции BOEING CO (BA-PA) по текущей цене 69.86. Ордера обычно размещаются около 69.86 или 70.16, тогда как 17 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BA-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BA-PA?
Инвестирование в BOEING CO предполагает учет годового диапазона 64.50 - 75.61 и текущей цены 69.86. Многие сравнивают -5.16% и 2.81% перед размещением ордеров на 69.86 или 70.16. Изучайте ежедневные изменения цены BA-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BOEING CO?
Самая высокая цена BOEING CO (BA-PA) за последний год составила 75.61. Акции заметно колебались в пределах 64.50 - 75.61, сравнение с 71.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BOEING CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BOEING CO?
Самая низкая цена BOEING CO (BA-PA) за год составила 64.50. Сравнение с текущими 69.86 и 64.50 - 75.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BA-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BA-PA?
В прошлом BOEING CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.37 и 2.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.37
- Open
- 70.07
- Bid
- 69.86
- Ask
- 70.16
- Low
- 69.65
- High
- 70.15
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -2.12%
- Месячное изменение
- -5.16%
- 6-месячное изменение
- 2.81%
- Годовое изменение
- 2.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%