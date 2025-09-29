КотировкиРазделы
BA-PA: BOEING CO

69.86 USD 1.51 (2.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BA-PA за сегодня изменился на -2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.65, а максимальная — 70.15.

Следите за динамикой BOEING CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций BA-PA сегодня?

BOEING CO (BA-PA) сегодня оценивается на уровне 69.86. Инструмент торгуется в пределах -2.12%, вчерашнее закрытие составило 71.37, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BA-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BOEING CO?

BOEING CO в настоящее время оценивается в 69.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения BA-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции BA-PA?

Вы можете купить акции BOEING CO (BA-PA) по текущей цене 69.86. Ордера обычно размещаются около 69.86 или 70.16, тогда как 17 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BA-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BA-PA?

Инвестирование в BOEING CO предполагает учет годового диапазона 64.50 - 75.61 и текущей цены 69.86. Многие сравнивают -5.16% и 2.81% перед размещением ордеров на 69.86 или 70.16. Изучайте ежедневные изменения цены BA-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BOEING CO?

Самая высокая цена BOEING CO (BA-PA) за последний год составила 75.61. Акции заметно колебались в пределах 64.50 - 75.61, сравнение с 71.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BOEING CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BOEING CO?

Самая низкая цена BOEING CO (BA-PA) за год составила 64.50. Сравнение с текущими 69.86 и 64.50 - 75.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BA-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BA-PA?

В прошлом BOEING CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.37 и 2.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.65 70.15
Годовой диапазон
64.50 75.61
Предыдущее закрытие
71.37
Open
70.07
Bid
69.86
Ask
70.16
Low
69.65
High
70.15
Объем
17
Дневное изменение
-2.12%
Месячное изменение
-5.16%
6-месячное изменение
2.81%
Годовое изменение
2.81%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.