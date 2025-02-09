Moedas / AXTA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd
30.73 USD 0.25 (0.82%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXTA para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.51 e o mais alto foi 30.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Axalta Coating Systems Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXTA Notícias
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA): A Bull Case Theory
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Axalta stock hits 52-week low at 27.7 USD
- Axalta Coating Systems (AXTA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Axalta Coating Systems (AXTA) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axalta shares flat as record adjusted earnings offset revenue miss
- Axalta Q2 2025 slides: Record EBITDA despite sales decline, guidance lowered
- Earnings Preview: Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Axalta Coating Systems (AXTA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- BMO Capital downgrades Axalta Coating Systems stock on refinish industry concerns
- Sherwin-Williams stock drops in Citi’s crowding rankings due to higher short interest
- Sherwin-Williams stock downgraded by Citi amid housing market concerns
- Axalta Coating: Cheap, Yet Impacted By Automotive Exposure (NYSE:AXTA)
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Sherwin-Williams: Is This Best-In-Class Company Worth The Premium Right Now? (NYSE:SHW)
- Fidelity Select Materials Portfolio Q4 2024 Review (Mutual Fund:FSDPX)
- Paint company Sherwin-Williams downgraded amid housing market’s dour outlook
- Axalta Coating Stock: Great Performance Yet Underappreciated. (NYSE:AXTA)
Faixa diária
30.51 30.78
Faixa anual
27.58 41.66
- Fechamento anterior
- 30.48
- Open
- 30.70
- Bid
- 30.73
- Ask
- 31.03
- Low
- 30.51
- High
- 30.78
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -0.61%
- Mudança de 6 meses
- -7.05%
- Mudança anual
- -15.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh