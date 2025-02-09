Валюты / AXTA
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd
30.80 USD 0.12 (0.39%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXTA за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 31.10.
Следите за динамикой Axalta Coating Systems Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXTA
Дневной диапазон
30.65 31.10
Годовой диапазон
27.58 41.66
- Предыдущее закрытие
- 30.92
- Open
- 30.98
- Bid
- 30.80
- Ask
- 31.10
- Low
- 30.65
- High
- 31.10
- Объем
- 2.196 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- -6.84%
- Годовое изменение
- -15.29%
