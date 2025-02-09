КотировкиРазделы
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd

30.80 USD 0.12 (0.39%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXTA за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 31.10.

Следите за динамикой Axalta Coating Systems Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.65 31.10
Годовой диапазон
27.58 41.66
Предыдущее закрытие
30.92
Open
30.98
Bid
30.80
Ask
31.10
Low
30.65
High
31.10
Объем
2.196 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
-6.84%
Годовое изменение
-15.29%
