AXTA: Axalta Coating Systems Ltd

30.68 USD 0.20 (0.66%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AXTA hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.46 bis zu einem Hoch von 30.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Axalta Coating Systems Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.46 30.90
Jahresspanne
27.58 41.66
Vorheriger Schlusskurs
30.48
Eröffnung
30.70
Bid
30.68
Ask
30.98
Tief
30.46
Hoch
30.90
Volumen
5.530 K
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
-0.78%
6-Monatsänderung
-7.20%
Jahresänderung
-15.62%
