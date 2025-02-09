Währungen / AXTA
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd
30.68 USD 0.20 (0.66%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXTA hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.46 bis zu einem Hoch von 30.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axalta Coating Systems Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AXTA News
Tagesspanne
30.46 30.90
Jahresspanne
27.58 41.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.48
- Eröffnung
- 30.70
- Bid
- 30.68
- Ask
- 30.98
- Tief
- 30.46
- Hoch
- 30.90
- Volumen
- 5.530 K
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- -0.78%
- 6-Monatsänderung
- -7.20%
- Jahresänderung
- -15.62%
