货币 / AXTA
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd
31.00 USD 0.20 (0.65%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AXTA汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点30.83和高点31.11进行交易。
关注Axalta Coating Systems Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXTA新闻
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Axalta stock hits 52-week low at 27.7 USD
- Axalta Coating Systems (AXTA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Axalta Coating Systems (AXTA) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axalta shares flat as record adjusted earnings offset revenue miss
- Axalta Q2 2025 slides: Record EBITDA despite sales decline, guidance lowered
- Earnings Preview: Quaker Chemical (KWR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Axalta Coating Systems (AXTA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- BMO Capital downgrades Axalta Coating Systems stock on refinish industry concerns
- Sherwin-Williams stock drops in Citi’s crowding rankings due to higher short interest
- Sherwin-Williams stock downgraded by Citi amid housing market concerns
- Axalta Coating: Cheap, Yet Impacted By Automotive Exposure (NYSE:AXTA)
- This Coty Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), Coty (NYSE:COTY)
- Sherwin-Williams: Is This Best-In-Class Company Worth The Premium Right Now? (NYSE:SHW)
- Fidelity Select Materials Portfolio Q4 2024 Review (Mutual Fund:FSDPX)
- Paint company Sherwin-Williams downgraded amid housing market’s dour outlook
- Axalta Coating Stock: Great Performance Yet Underappreciated. (NYSE:AXTA)
日范围
30.83 31.11
年范围
27.58 41.66
- 前一天收盘价
- 30.80
- 开盘价
- 30.92
- 卖价
- 31.00
- 买价
- 31.30
- 最低价
- 30.83
- 最高价
- 31.11
- 交易量
- 1.605 K
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- -6.23%
- 年变化
- -14.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值