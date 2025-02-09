CotationsSections
Devises / AXTA
Retour à Actions

AXTA: Axalta Coating Systems Ltd

30.26 USD 0.42 (1.37%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AXTA a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.25 et à un maximum de 30.84.

Suivez la dynamique Axalta Coating Systems Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXTA Nouvelles

Range quotidien
30.25 30.84
Range Annuel
27.58 41.66
Clôture Précédente
30.68
Ouverture
30.84
Bid
30.26
Ask
30.56
Plus Bas
30.25
Plus Haut
30.84
Volume
3.946 K
Changement quotidien
-1.37%
Changement Mensuel
-2.13%
Changement à 6 Mois
-8.47%
Changement Annuel
-16.78%
20 septembre, samedi