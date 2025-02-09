Devises / AXTA
AXTA: Axalta Coating Systems Ltd
30.26 USD 0.42 (1.37%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AXTA a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.25 et à un maximum de 30.84.
Suivez la dynamique Axalta Coating Systems Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AXTA Nouvelles
Range quotidien
30.25 30.84
Range Annuel
27.58 41.66
- Clôture Précédente
- 30.68
- Ouverture
- 30.84
- Bid
- 30.26
- Ask
- 30.56
- Plus Bas
- 30.25
- Plus Haut
- 30.84
- Volume
- 3.946 K
- Changement quotidien
- -1.37%
- Changement Mensuel
- -2.13%
- Changement à 6 Mois
- -8.47%
- Changement Annuel
- -16.78%
20 septembre, samedi