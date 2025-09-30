- Visão do mercado
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
A taxa do AVNV para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.39 e o mais alto foi 71.57.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVNV hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) está avaliado em 71.53. O instrumento é negociado dentro de 0.21%, o fechamento de ontem foi 71.38, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVNV em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va está avaliado em 71.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.70% e USD. Monitore os movimentos de AVNV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVNV?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) pelo preço atual 71.53. Ordens geralmente são executadas perto de 71.53 ou 71.83, enquanto 3 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVNV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVNV?
Investir em American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va envolve considerar a faixa anual 52.18 - 71.97 e o preço atual 71.53. Muitos comparam 3.88% e 21.55% antes de enviar ordens em 71.53 ou 71.83. Estude as mudanças diárias de preço de AVNV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis All International Markets Value ETF?
O maior preço de Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) no último ano foi 71.97. As ações oscilaram bastante dentro de 52.18 - 71.97, e a comparação com 71.38 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis All International Markets Value ETF?
O menor preço de Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) no ano foi 52.18. A comparação com o preço atual 71.53 e 52.18 - 71.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVNV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVNV?
No passado American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.38 e 18.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 71.38
- Open
- 71.39
- Bid
- 71.53
- Ask
- 71.83
- Low
- 71.39
- High
- 71.57
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 3.88%
- Mudança de 6 meses
- 21.55%
- Mudança anual
- 18.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8