A taxa do AVNV para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.39 e o mais alto foi 71.57.

Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.