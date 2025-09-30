クォートセクション
通貨 / AVNV
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va

71.53 USD 0.15 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVNVの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり71.39の安値と71.57の高値で取引されました。

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVNV株の現在の価格は？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株価は本日71.53です。0.21%内で取引され、前日の終値は71.38、取引量は3に達しました。AVNVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株は配当を出しますか？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの現在の価格は71.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.70%やUSDにも注目します。AVNVの動きはライブチャートで確認できます。

AVNV株を買う方法は？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株は現在71.53で購入可能です。注文は通常71.53または71.83付近で行われ、3や0.20%が市場の動きを示します。AVNVの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVNV株に投資する方法は？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaへの投資では、年間の値幅52.18 - 71.97と現在の71.53を考慮します。注文は多くの場合71.53や71.83で行われる前に、3.88%や21.55%と比較されます。AVNVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis All International Markets Value ETFの株の最高値は？

Avantis All International Markets Value ETFの過去1年の最高値は71.97でした。52.18 - 71.97内で株価は大きく変動し、71.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis All International Markets Value ETFの株の最低値は？

Avantis All International Markets Value ETF(AVNV)の年間最安値は52.18でした。現在の71.53や52.18 - 71.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVNVの動きはライブチャートで確認できます。

AVNVの株式分割はいつ行われましたか？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.38、18.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
71.39 71.57
1年のレンジ
52.18 71.97
以前の終値
71.38
始値
71.39
買値
71.53
買値
71.83
安値
71.39
高値
71.57
出来高
3
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
3.88%
6ヶ月の変化
21.55%
1年の変化
18.70%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8