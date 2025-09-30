- 概要
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
AVNVの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり71.39の安値と71.57の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AVNV株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株価は本日71.53です。0.21%内で取引され、前日の終値は71.38、取引量は3に達しました。AVNVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの現在の価格は71.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.70%やUSDにも注目します。AVNVの動きはライブチャートで確認できます。
AVNV株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaの株は現在71.53で購入可能です。注文は通常71.53または71.83付近で行われ、3や0.20%が市場の動きを示します。AVNVの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVNV株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaへの投資では、年間の値幅52.18 - 71.97と現在の71.53を考慮します。注文は多くの場合71.53や71.83で行われる前に、3.88%や21.55%と比較されます。AVNVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis All International Markets Value ETFの株の最高値は？
Avantis All International Markets Value ETFの過去1年の最高値は71.97でした。52.18 - 71.97内で株価は大きく変動し、71.38と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis All International Markets Value ETFの株の最低値は？
Avantis All International Markets Value ETF(AVNV)の年間最安値は52.18でした。現在の71.53や52.18 - 71.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVNVの動きはライブチャートで確認できます。
AVNVの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Vaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.38、18.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 71.38
- 始値
- 71.39
- 買値
- 71.53
- 買値
- 71.83
- 安値
- 71.39
- 高値
- 71.57
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- 3.88%
- 6ヶ月の変化
- 21.55%
- 1年の変化
- 18.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8