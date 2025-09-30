报价部分
货币 / AVNV
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va

71.38 USD 0.33 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVNV汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点71.37和高点71.47进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVNV股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票今天的定价为71.38。它在0.46%范围内交易，昨天的收盘价为71.05，交易量达到14。AVNV的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va目前的价值为71.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.45%和USD。实时查看图表以跟踪AVNV走势。

如何购买AVNV股票？

您可以以71.38的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票。订单通常设置在71.38或71.68附近，而14和-0.06%显示市场活动。立即关注AVNV的实时图表更新。

如何投资AVNV股票？

投资American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va需要考虑年度范围52.18 - 71.97和当前价格71.38。许多人在以71.38或71.68下订单之前，会比较3.66%和。实时查看AVNV价格图表，了解每日变化。

Avantis All International Markets Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis All International Markets Value ETF的最高价格是71.97。在52.18 - 71.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va的绩效。

Avantis All International Markets Value ETF股票的最低价格是多少？

Avantis All International Markets Value ETF（AVNV）的最低价格为52.18。将其与当前的71.38和52.18 - 71.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVNV股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.05和18.45%中可见。

日范围
71.37 71.47
年范围
52.18 71.97
前一天收盘价
71.05
开盘价
71.42
卖价
71.38
买价
71.68
最低价
71.37
最高价
71.47
交易量
14
日变化
0.46%
月变化
3.66%
6个月变化
21.29%
年变化
18.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8