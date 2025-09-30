AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
今日AVNV汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点71.37和高点71.47进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AVNV股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票今天的定价为71.38。它在0.46%范围内交易，昨天的收盘价为71.05，交易量达到14。AVNV的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va目前的价值为71.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.45%和USD。实时查看图表以跟踪AVNV走势。
如何购买AVNV股票？
您可以以71.38的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va股票。订单通常设置在71.38或71.68附近，而14和-0.06%显示市场活动。立即关注AVNV的实时图表更新。
如何投资AVNV股票？
投资American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va需要考虑年度范围52.18 - 71.97和当前价格71.38。许多人在以71.38或71.68下订单之前，会比较3.66%和。实时查看AVNV价格图表，了解每日变化。
Avantis All International Markets Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis All International Markets Value ETF的最高价格是71.97。在52.18 - 71.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va的绩效。
Avantis All International Markets Value ETF股票的最低价格是多少？
Avantis All International Markets Value ETF（AVNV）的最低价格为52.18。将其与当前的71.38和52.18 - 71.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVNV股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.05和18.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.05
- 开盘价
- 71.42
- 卖价
- 71.38
- 买价
- 71.68
- 最低价
- 71.37
- 最高价
- 71.47
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 3.66%
- 6个月变化
- 21.29%
- 年变化
- 18.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8