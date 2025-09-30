- Panoramica
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
Il tasso di cambio AVNV ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.37 e ad un massimo di 71.47.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVNV oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va sono prezzate a 71.38. Viene scambiato all'interno di 0.46%, la chiusura di ieri è stata 71.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVNV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va è attualmente valutato a 71.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVNV.
Come acquistare azioni AVNV?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va al prezzo attuale di 71.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.38 o 71.68, mentre 14 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVNV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVNV?
Investire in American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va implica considerare l'intervallo annuale 52.18 - 71.97 e il prezzo attuale 71.38. Molti confrontano 3.66% e 21.29% prima di effettuare ordini su 71.38 o 71.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVNV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis All International Markets Value ETF?
Il prezzo massimo di Avantis All International Markets Value ETF nell'ultimo anno è stato 71.97. All'interno di 52.18 - 71.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis All International Markets Value ETF?
Il prezzo più basso di Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) nel corso dell'anno è stato 52.18. Confrontandolo con gli attuali 71.38 e 52.18 - 71.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVNV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVNV?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.05 e 18.45%.
- Chiusura Precedente
- 71.05
- Apertura
- 71.42
- Bid
- 71.38
- Ask
- 71.68
- Minimo
- 71.37
- Massimo
- 71.47
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 3.66%
- Variazione Semestrale
- 21.29%
- Variazione Annuale
- 18.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8