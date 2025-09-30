- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
El tipo de cambio de AVNV de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.39, mientras que el máximo ha alcanzado 71.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVNV hoy?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) se evalúa hoy en 71.53. El instrumento se negocia dentro de 0.21%; el cierre de ayer ha sido 71.38 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVNV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va se evalúa actualmente en 71.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.70% y USD. Monitoree los movimientos de AVNV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVNV?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) al precio actual de 71.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 71.53 o 71.83, mientras que 3 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVNV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVNV?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va implica tener en cuenta el rango anual 52.18 - 71.97 y el precio actual 71.53. Muchos comparan 3.88% y 21.55% antes de colocar órdenes en 71.53 o 71.83. Estudie los cambios diarios de precios de AVNV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis All International Markets Value ETF?
El precio más alto de Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) en el último año ha sido 71.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 52.18 - 71.97, una comparación con 71.38 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis All International Markets Value ETF?
El precio más bajo de Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) para el año ha sido 52.18. La comparación con los actuales 71.53 y 52.18 - 71.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVNV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVNV?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 71.38 y 18.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 71.38
- Open
- 71.39
- Bid
- 71.53
- Ask
- 71.83
- Low
- 71.39
- High
- 71.57
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 21.55%
- Cambio anual
- 18.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8