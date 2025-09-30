- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
Der Wechselkurs von AVNV hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.39 bis zu einem Hoch von 71.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVNV heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) notiert heute bei 71.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 71.38 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von AVNV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVNV Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va wird derzeit mit 71.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVNV zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVNV-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va (AVNV) zum aktuellen Kurs von 71.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 71.53 oder 71.83 platziert, während 3 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVNV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVNV-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va müssen die jährliche Spanne 52.18 - 71.97 und der aktuelle Kurs 71.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.88% und 21.55%, bevor sie Orders zu 71.53 oder 71.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVNV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis All International Markets Value ETF?
Der höchste Kurs von Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) im vergangenen Jahr lag bei 71.97. Innerhalb von 52.18 - 71.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 71.38 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis All International Markets Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) im Laufe des Jahres betrug 52.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 71.53 und der Spanne 52.18 - 71.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVNV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVNV statt?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 71.38 und 18.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.38
- Eröffnung
- 71.39
- Bid
- 71.53
- Ask
- 71.83
- Tief
- 71.39
- Hoch
- 71.57
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 3.88%
- 6-Monatsänderung
- 21.55%
- Jahresänderung
- 18.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8