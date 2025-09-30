- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVNV: American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va
Le taux de change de AVNV a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.37 et à un maximum de 71.47.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVNV aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va est cotée à 71.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.46%, a clôturé hier à 71.05 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de AVNV présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va est actuellement valorisé à 71.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVNV.
Comment acheter des actions AVNV ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va au cours actuel de 71.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 71.38 ou de 71.68, le 14 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVNV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVNV ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.18 - 71.97 et le prix actuel 71.38. Beaucoup comparent 3.66% et 21.29% avant de passer des ordres à 71.38 ou 71.68. Consultez le graphique du cours de AVNV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis All International Markets Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis All International Markets Value ETF l'année dernière était 71.97. Au cours de 52.18 - 71.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis All International Markets Value ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) sur l'année a été 52.18. Sa comparaison avec 71.38 et 52.18 - 71.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVNV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVNV a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis All International Markets Va a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.05 et 18.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.05
- Ouverture
- 71.42
- Bid
- 71.38
- Ask
- 71.68
- Plus Bas
- 71.37
- Plus Haut
- 71.47
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.46%
- Changement Mensuel
- 3.66%
- Changement à 6 Mois
- 21.29%
- Changement Annuel
- 18.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8