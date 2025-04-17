Moedas / AVNS
AVNS: Avanos Medical Inc
12.20 USD 0.33 (2.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVNS para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.85 e o mais alto foi 12.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Avanos Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.85 12.20
Faixa anual
10.51 24.03
- Fechamento anterior
- 11.87
- Open
- 11.89
- Bid
- 12.20
- Ask
- 12.50
- Low
- 11.85
- High
- 12.20
- Volume
- 205
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- 3.04%
- Mudança de 6 meses
- -14.33%
- Mudança anual
- -49.23%
