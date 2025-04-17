Währungen / AVNS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVNS: Avanos Medical Inc
12.16 USD 0.11 (0.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVNS hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.04 bis zu einem Hoch von 12.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avanos Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNS News
- Avanos Medical Buys Nexus Medical to Bolster Critical Care Portfolio
- Avanos Medical übernimmt Nexus Medical zur Stärkung des Intensivpflege-Portfolios
- Avanos Medical acquires Nexus Medical to enhance critical care solutions
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Avanos Medical Stock Down as Q2 Earnings Miss Estimates, Margins Down
- Avanos Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNS)
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avanos Q2 2025 slides: Revenue grows while profits decline, shares tumble
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 15th
- Avanos Medical, Inc. Welcomes Camille Chang Gilmore as Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Avanos Medical: Cheap, But With Caveats (NYSE:AVNS)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Tagesspanne
12.04 12.26
Jahresspanne
10.51 24.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.27
- Eröffnung
- 12.20
- Bid
- 12.16
- Ask
- 12.46
- Tief
- 12.04
- Hoch
- 12.26
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 2.70%
- 6-Monatsänderung
- -14.61%
- Jahresänderung
- -49.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K