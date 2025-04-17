货币 / AVNS
AVNS: Avanos Medical Inc
12.08 USD 0.18 (1.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVNS汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点11.88和高点12.18进行交易。
关注Avanos Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNS新闻
- Avanos Medical收购Nexus Medical以增强重症监护解决方案
- Avanos Medical acquires Nexus Medical to enhance critical care solutions
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Avanos Medical Stock Down as Q2 Earnings Miss Estimates, Margins Down
- Avanos Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNS)
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avanos Q2 2025 slides: Revenue grows while profits decline, shares tumble
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 15th
- Avanos Medical, Inc. Welcomes Camille Chang Gilmore as Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Avanos Medical: Cheap, But With Caveats (NYSE:AVNS)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
日范围
11.88 12.18
年范围
10.51 24.03
- 前一天收盘价
- 11.90
- 开盘价
- 11.89
- 卖价
- 12.08
- 买价
- 12.38
- 最低价
- 11.88
- 最高价
- 12.18
- 交易量
- 296
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- -15.17%
- 年变化
- -49.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值