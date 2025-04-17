QuotazioniSezioni
AVNS
AVNS: Avanos Medical Inc

11.92 USD 0.35 (2.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVNS ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.85 e ad un massimo di 12.26.

Segui le dinamiche di Avanos Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.85 12.26
Intervallo Annuale
10.51 24.03
Chiusura Precedente
12.27
Apertura
12.20
Bid
11.92
Ask
12.22
Minimo
11.85
Massimo
12.26
Volume
814
Variazione giornaliera
-2.85%
Variazione Mensile
0.68%
Variazione Semestrale
-16.29%
Variazione Annuale
-50.40%
20 settembre, sabato