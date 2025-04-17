통화 / AVNS
AVNS: Avanos Medical Inc
11.92 USD 0.35 (2.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVNS 환율이 오늘 -2.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.85이고 고가는 12.26이었습니다.
Avanos Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.85 12.26
년간 변동
10.51 24.03
- 이전 종가
- 12.27
- 시가
- 12.20
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- 저가
- 11.85
- 고가
- 12.26
- 볼륨
- 814
- 일일 변동
- -2.85%
- 월 변동
- 0.68%
- 6개월 변동
- -16.29%
- 년간 변동율
- -50.40%
20 9월, 토요일