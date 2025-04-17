Devises / AVNS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AVNS: Avanos Medical Inc
11.92 USD 0.35 (2.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVNS a changé de -2.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.85 et à un maximum de 12.26.
Suivez la dynamique Avanos Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNS Nouvelles
- Avanos Medical Buys Nexus Medical to Bolster Critical Care Portfolio
- Avanos Medical acquiert Nexus Medical pour améliorer ses solutions de soins critiques
- Avanos Medical acquires Nexus Medical to enhance critical care solutions
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Avanos Medical Stock Down as Q2 Earnings Miss Estimates, Margins Down
- Avanos Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNS)
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avanos Q2 2025 slides: Revenue grows while profits decline, shares tumble
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 15th
- Avanos Medical, Inc. Welcomes Camille Chang Gilmore as Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Avanos Medical: Cheap, But With Caveats (NYSE:AVNS)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Range quotidien
11.85 12.26
Range Annuel
10.51 24.03
- Clôture Précédente
- 12.27
- Ouverture
- 12.20
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Plus Bas
- 11.85
- Plus Haut
- 12.26
- Volume
- 814
- Changement quotidien
- -2.85%
- Changement Mensuel
- 0.68%
- Changement à 6 Mois
- -16.29%
- Changement Annuel
- -50.40%
20 septembre, samedi