Валюты / AVNS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVNS: Avanos Medical Inc
11.90 USD 0.39 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVNS за сегодня изменился на -3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.83, а максимальная — 12.26.
Следите за динамикой Avanos Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVNS
- Avanos Medical приобретает Nexus Medical для расширения решений в области критической медицинской помощи
- Avanos Medical acquires Nexus Medical to enhance critical care solutions
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Avanos Medical Stock Down as Q2 Earnings Miss Estimates, Margins Down
- Avanos Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNS)
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avanos Q2 2025 slides: Revenue grows while profits decline, shares tumble
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 15th
- Avanos Medical, Inc. Welcomes Camille Chang Gilmore as Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Avanos Medical: Cheap, But With Caveats (NYSE:AVNS)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Дневной диапазон
11.83 12.26
Годовой диапазон
10.51 24.03
- Предыдущее закрытие
- 12.29
- Open
- 12.24
- Bid
- 11.90
- Ask
- 12.20
- Low
- 11.83
- High
- 12.26
- Объем
- 706
- Дневное изменение
- -3.17%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -16.43%
- Годовое изменение
- -50.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.