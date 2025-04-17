通貨 / AVNS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVNS: Avanos Medical Inc
12.27 USD 0.40 (3.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVNSの今日の為替レートは、3.37%変化しました。日中、通貨は1あたり11.85の安値と12.35の高値で取引されました。
Avanos Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVNS News
- Avanos Medical Buys Nexus Medical to Bolster Critical Care Portfolio
- アバノス・メディカル、重症患者ケアソリューション強化のためネクサス・メディカルを買収
- Avanos Medical acquires Nexus Medical to enhance critical care solutions
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Avanos Medical Stock Down as Q2 Earnings Miss Estimates, Margins Down
- Avanos Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVNS)
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Avanos Q2 2025 slides: Revenue grows while profits decline, shares tumble
- Avanos Medical (AVNS) Misses Q2 Earnings Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 15th
- Avanos Medical, Inc. Welcomes Camille Chang Gilmore as Senior Vice President and Chief Human Resources Officer
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Avanos Medical: Cheap, But With Caveats (NYSE:AVNS)
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
1日のレンジ
11.85 12.35
1年のレンジ
10.51 24.03
- 以前の終値
- 11.87
- 始値
- 11.89
- 買値
- 12.27
- 買値
- 12.57
- 安値
- 11.85
- 高値
- 12.35
- 出来高
- 689
- 1日の変化
- 3.37%
- 1ヶ月の変化
- 3.63%
- 6ヶ月の変化
- -13.83%
- 1年の変化
- -48.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K