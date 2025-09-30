- Visão do mercado
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
A taxa do AVLC para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.99 e o mais alto foi 76.23.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVLC hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) está avaliado em 76.20. O instrumento é negociado dentro de -0.17%, o fechamento de ontem foi 76.33, e o volume de negociação atingiu 69. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVLC em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF está avaliado em 76.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.39% e USD. Monitore os movimentos de AVLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVLC?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) pelo preço atual 76.20. Ordens geralmente são executadas perto de 76.20 ou 76.50, enquanto 69 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVLC?
Investir em American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 55.46 - 76.86 e o preço atual 76.20. Muitos comparam 3.69% e 19.16% antes de enviar ordens em 76.20 ou 76.50. Estude as mudanças diárias de preço de AVLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
O maior preço de Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) no último ano foi 76.86. As ações oscilaram bastante dentro de 55.46 - 76.86, e a comparação com 76.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
O menor preço de Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) no ano foi 55.46. A comparação com o preço atual 76.20 e 55.46 - 76.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVLC?
No passado American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.33 e 16.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 76.33
- Open
- 76.14
- Bid
- 76.20
- Ask
- 76.50
- Low
- 75.99
- High
- 76.23
- Volume
- 69
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 3.69%
- Mudança de 6 meses
- 19.16%
- Mudança anual
- 16.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8