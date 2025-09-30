- 概要
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
AVLCの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり75.99の安値と76.23の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AVLC株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの株価は本日76.17です。-0.21%内で取引され、前日の終値は76.33、取引量は60に達しました。AVLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの現在の価格は76.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.34%やUSDにも注目します。AVLCの動きはライブチャートで確認できます。
AVLC株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの株は現在76.17で購入可能です。注文は通常76.17または76.47付近で行われ、60や0.04%が市場の動きを示します。AVLCの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVLC株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅55.46 - 76.86と現在の76.17を考慮します。注文は多くの場合76.17や76.47で行われる前に、3.65%や19.11%と比較されます。AVLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの株の最高値は？
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの過去1年の最高値は76.86でした。55.46 - 76.86内で株価は大きく変動し、76.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFの株の最低値は？
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF(AVLC)の年間最安値は55.46でした。現在の76.17や55.46 - 76.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVLCの動きはライブチャートで確認できます。
AVLCの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.33、16.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 76.33
- 始値
- 76.14
- 買値
- 76.17
- 買値
- 76.47
- 安値
- 75.99
- 高値
- 76.23
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 3.65%
- 6ヶ月の変化
- 19.11%
- 1年の変化
- 16.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8