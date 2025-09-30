- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Курс AVLC за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.12, а максимальная — 76.23.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVLC сегодня?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) сегодня оценивается на уровне 76.12. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 76.33, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 76.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.27% и USD. Отслеживайте движения AVLC на графике в реальном времени.
Как купить акции AVLC?
Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) по текущей цене 76.12. Ордера обычно размещаются около 76.12 или 76.42, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVLC?
Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 55.46 - 76.86 и текущей цены 76.12. Многие сравнивают 3.58% и 19.03% перед размещением ордеров на 76.12 или 76.42. Изучайте ежедневные изменения цены AVLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) за последний год составила 76.86. Акции заметно колебались в пределах 55.46 - 76.86, сравнение с 76.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Large Cap Equity ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) за год составила 55.46. Сравнение с текущими 76.12 и 55.46 - 76.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVLC?
В прошлом American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.33 и 16.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.33
- Open
- 76.14
- Bid
- 76.12
- Ask
- 76.42
- Low
- 76.12
- High
- 76.23
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 3.58%
- 6-месячное изменение
- 19.03%
- Годовое изменение
- 16.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8