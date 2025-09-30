- Aperçu
AVLC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Le taux de change de AVLC a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.14 et à un maximum de 76.46.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVLC aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF est cotée à 76.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 76.14 et son volume d'échange a atteint 54. Le graphique en temps réel du cours de AVLC présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 76.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVLC.
Comment acheter des actions AVLC ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF au cours actuel de 76.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 76.33 ou de 76.63, le 54 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVLC ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.46 - 76.86 et le prix actuel 76.33. Beaucoup comparent 3.86% et 19.36% avant de passer des ordres à 76.33 ou 76.63. Consultez le graphique du cours de AVLC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Large Cap Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Large Cap Equity ETF l'année dernière était 76.86. Au cours de 55.46 - 76.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Large Cap Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) sur l'année a été 55.46. Sa comparaison avec 76.33 et 55.46 - 76.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVLC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVLC a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Large Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.14 et 16.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.14
- Ouverture
- 76.44
- Bid
- 76.33
- Ask
- 76.63
- Plus Bas
- 76.14
- Plus Haut
- 76.46
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 3.86%
- Changement à 6 Mois
- 19.36%
- Changement Annuel
- 16.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8